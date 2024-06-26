26 июня в 00:40 на площади в парке Победы на 7-летнюю девочку упал памятник. От полученных травм она скончалась в Областной детской больнице.

Как сообщили в управлении полиции Атырау, 26 июня в 00:40 на площади в парке Победы на 7-летнюю девочку упал памятник. От полученных травм она скончалась в Областной детской больнице.

Как отмечает издание Atpress.kz, на месте происшествия работают специалисты. Аким Атырау Шакир Кейкин высказался о произошедшем. Он исключил, что причиной ЧП могли стать погодные условия. Ранее отмечалось, что в Атырау был сильный дождь и ветер.

— Я сам опытный строитель, поэтому, как упал такой тяжелый бюст, для меня тоже загадка. Сейчас на место трагедии я вызвал специалистов. Я сам попытался подвинуть его с места, не двигается. Поэтому я считаю, что сооружение не могло упасть из-за ветра, мы проверим все памятники и бюсты, установленные в парке Победы, — прокомментировал Шакир Кейкин.

По официальным данным, «Аллея памяти» в парке Победы Атырау открыта в 2020 году. На ней установлены 14 бюстов героев Великой Отечественной войны — Героев Советского Союза, народных героев и полных кавалеров ордена «Даңқ».

— Бюсты установлены на гранитных постаментах, на которых выгравированы имена ветеранов. Все 14 бюстов были изготовлены в Уральске на средства предпринимателей и спонсоров. Государство не потратило ни копейки, — отметил аким города.

В акимате дополнили, местным исполнительным органом, осуществляется сбор всех необходимых данных о проведении работ, всю информацию передадут в компетентные органы, которые уже начали проводить проверку. На данный момент по поручению акима города огородили территорию всех бюстов, назначена техническая экспертиза.







