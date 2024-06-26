26 июня апелляционный суд начал рассматривать одно из громких дел Казахстана. Осужденный за убийство и истязания Салтанат Нукеновой экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаева и его родственник Бахытжана Байжанов не согласились с вердиктом присяжных. Они пытаются обжаловать приговор.

Адвокат Куандыка Бишимбаева Газымжанов утверждает, что во время рассмотрения дела были допущены множество нарушений и просит суд переквалифицировать дело на статью «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Я, как адвокат Бишимбаева, не согласен с данным приговором, считаю его незаконным и подлежащим изменениям в части «убийство» с переквалификацией на статью 106 — «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей» и снижения наказания в соответствии с измененной квалификацией. По статье «Истязания», считаю, что приговор подлежит отмене и дело подлежит направлению на новое рассмотрение, в ином составе, со стадии назначения главного судебного разбирательства, — отметил Газымжанов.

Адвокат считает, что судья Айжан Кульбаева необоснованно исключила из разбирательств допустимые доказательства, отказала стороне в исследовании доказательств и многое другое. Всего защитник перечислил 20 пунктов, среди которых нарушения при отборе присяжных.

Четвёртая стадия, которую судья не прошёл, – это жеребьёвка. К четвёртой стадии мы должны отобрать ровно 17 кандидатов. К тому моменту у нас был 21 кандидат. В законе конкретно написано: если осталось более 17 кандидатов, председательствующий объявляет число заседателей, после чего опускает в форму билеты с указанием их фамилий. Перемешивает и извлекает несколько билетов, сколько необходимо, чтобы в форме осталось 17 кандидатов. Судья на этой стадии личным решением начала выявлять тех кандидатов, у которых есть дети – именно сыновья приблизительно возраста подсудимых. Кто-то мог попасть в основной состав, если бы судья провела жеребьёвку. Вердикт мог бы быть другим. Уже с самого первого судебного заседания судья помогала стороне обвинения убрать тех кандидатов, которые могут быть невыгодны для стороны обвинения. Состав был собран таким образом, чтобы у подсудимых было меньше шансов получить справедливый приговор, – заявил адвокат.

