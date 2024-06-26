По словам заместителя акима Бурлинского района Алтая Тукжанова, по модернизации жилищно-коммунального хозяйства в районе в качестве оператора работает ТОО «Ақсай жаңғырту».

На 2024 год планируются такие работы, как:

1. Капитальный ремонт кровли жилого дома, по адресу: ЗКО, Бурлинский район, г.Аксай, 4 микрорайон дом 31;

2. Капитальный ремонт кровли жилого дома, по адресу: ЗКО, Бурлинский район, г.Аксай, 10 микрорайон дом 2.

- Состояние лифтового хозяйства по городу Аксай оценивается как удовлетворительное. В 2024 году проводятся работы по замене и установке 16 пассажирских лифтов на общую сумму – 259 854 590 тенге. Вместе с этим, заказана разработка проектно-сметной документации и проводятся процедуры прохождения государственной экспертизы еще 32 лифта, - рассказал Алтай Тукжанов.

По словам заместителя акима Бурлинского района, данные работы будут планомерно продолжаться.

- Все строительно-монтажные работы ведутся в строгом соответствии утвержденных проектно-сметных документаций, получивших положительные заключения государственной экспертизы, - уверил замакима.

Между тем, напомним о ситуации с восстановлением района после паводка. Так, от большой воды в Бурлинском районе не пригодными для жизни комиссия признала 126 домов, еще 244 пострадавших дома решено отремонтировать.

Необходимые на ремонт средства, а это около одного миллиарда тенге, уже переведены на счета пострадавших жителей Бурлинского района. Кроме того, им были выплачены единовременные социальные выплаты в размере 369 200 тенге.

Во время паводка в Бурлинском районе затопило 390 домов и четыре коммерческих объекта в эвакуационных пунктах проживало 146 человек. На получение единовременной социальной выплаты было принято 437 заявлений от пострадавших от паводка. Всем заявленным выплатили деньги. Кроме того, четыре предприятия малого и среднего бизнеса подали заявления на возмещение ущерба на сумму 761,8 миллиона тенге. Паводок коснулся объектов отдыха, ресторана, строительства комфортной школы и обслуживания водного объекта. Сейчас комиссия рассматривает их заявления.

Для проведения ремонтных работ было оценено 264 дома. Уже подготовлены оценочные заключения для 241 дома на сумму 405,2 миллиона тенге. Из них 236 собственников согласились с оценками. 234 собственникам уже выплачена компенсация на ремонт в размере 390,5 миллиона тенге. На приобретение жилья имеется 64 отчета об оценке на сумму 1 351,5 миллиона тенге. Уже заключено и направлено в частный фонд «Акжайык» 57 договоров на 1 200,2 миллиона тенге. Из них 46 договоров уже оплачены.



