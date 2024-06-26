Жили очень замкнуто: соседи рассказали о семье, где мать задушила дочь и спрыгнула с колеса обозрения

В понедельник новость о женщине, которая покончила собой, спрыгнув с колеса обозрения в Центральном парке развлечений города Алматы, потрясла казахстанцев. Позже стало известно, что перед этим женщина задушила свою пятилетнюю дочь. Корреспондент Orda.kz съездила в посёлок, где жили погибшие, и узнала подробности трагедии.

24 июня в соцсетях появилась видеозапись из Центрального парка культуры и отдыха Алматы, на которой девушка лежит возле колеса обозрения. Позже департамент полиции города сообщил: «По факту самоубийства возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются». Управление здравоохранения города проинформировало, что женщина погибла до приезда скорой помощи. В тот же вечер в соцсетях распространились сведения, что женщина перед суицидом задушила свою пятилетнюю дочь. ДП Алматинской области подтвердил нашему корреспонденту информацию о гибели ребёнка.

Из собственных источников редакции Orda.kz стало известно, в каком селе жила семья. Все жители, с которыми удалось пообщаться, рассказали, что Максим и Юлия переехали из города около 10 лет назад. Всегда производили впечатление очень благополучной, но закрытой семьи. Ни с кем не дружили, ни с кем особо не общались, только здоровались. Пять лет назад у них родилась дочь Варвара — долгожданный и любимый ребёнок. Часто видели, как родители гуляли и играли с девочкой, как вместе, так и по отдельности.

Жили они очень замкнуто. Ни с кем они в принципе не общались. Всегда производили впечатление нормальной благополучной пары. Никогда не подумала бы даже. Заходили с дочкой. То папа гулял, то мама. Не знаю, что нашло. Знаю, что Максим работал, вроде как айтишник. Юля, по-моему, нет. Гуляли часто по посёлку. Зимой папа часто на санках дочку катал. Летом мелками рисовал на асфальте. Но вообще они были необщительные. Сами мы все в шоке, - рассказала продавщица магазина Валентина.

Ольга, соседка Максима и Юлии, поведала, что её старший внук часто играл с Варварой. По её словам, девочка росла в любви и достатке.

Старший внук играл с Варварой. И зимой к ним в гости ходил, и летом у них в бассейне играл. Это был долгожданный ребёнок. Они её очень любили. У девочки своя комната была. Всё для нее было. Дома и горка для неё, и бассейн, и песочница, и игрушки хорошие, и велосипед. Не знаю, что случилось, - недоумевает Ольга.

По её словам, накануне ничто не предвещало беды. Из соседнего двора был слышен смех.

Ссор не было. Накануне даже в бассейне купались. Отдыхали, веселились. Всё хорошо было, - сказала соседка

Она тоже сказала, что соседи жили замкнуто и с местными не общались.

Они люди из города. Жили очень замкнуто. Не общались ни с кем, хоть и прожили здесь около 10 лет. Но семья благополучная. Хорошо жили, в достатке. Каждый год ездили отдыхать за рубеж. Чего не хватало, не знаю. Конфликты не слышала, - отметила Ольга.

По словам соседки и ребятишек, игравших на улице, Варвара росла обычным здоровым ребёнком. На вопрос, что ей известно о случившемся, соседка Ольга сказала, что в доме в тот день было тихо.

Это произошло в доме. Никто ничего не видел. Никто ничего не знает, - сообщила она.

Когда стало известно о трагедии, Ольга отправилась в дом соседей.

Я зашла в дом. Попросили за ним (Максимом) присмотреть, чтобы ничего не сделал. Пришли его друзья. Он был в очень подавленном состоянии. Он приехал с работы. Лежал дома на диване, его трясло. Он был очень подавлен. Я спросила: помощь нужна? Родителям сообщил? Он сказал, что помощь не нужна. Максим сам по себе замкнутый человек, - поделилась женщина.

Про соседку Юлию Ольга рассказала очень мало, отметила, что она была спокойным, адекватным человеком. К ней приезжала гостить мама из Астаны, а также сестра с семьёй. По предположениям соседки, Юлия недавно устроилась на работу.

Максим ей (Юле) недавно машину купил, она куда-то выезжала, вроде на работу устроилась, - сказала Ольга.

Однако другие жительницы села, которые не общались с Юлией, утверждают, что она была «странной».

Видели её. Часто гуляла с дочкой. Один раз встретила её в жаркий день очень тепло одетой. Другие соседки видели её несколько раз летом в тёплых сапогах. Подумали, может, у неё что-то было со здоровьем. Мы просто здоровались. Муж её часто гулял с девочкой. Иногда бабушка гуляла,— рассказала Сарбиноз, жительница посёлка.

Журналист Orda.kz из собственных источников узнала Ф. И. О. Юлии и её год рождения — 1983. В социальной сети «Одноклассники» есть профиль некоей Юлии из Алматы с той же фамилией и того же возраста. На странице в 2009 году были размещены лишь две фотографии красивой молодой девушки. Жительницы посёлка подтвердили, что это та самая Юлия.

Также стало известно, что перед смертью Юлия приехала к своей сестре Яне, которая живёт недалеко от Центрального парка на улице Барибаева в Алматы. Юлия рассказала сестре, что задушила свою дочь и сбежала. Что случилось дальше, всем известно.



