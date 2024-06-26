В паводке 2024 года в Казахстане пострадало 109 участков автодорог на сумму 39,6 миллиарда тенге, школы — на 11,7 миллиарда тенге. А сети электроснабжения — на 1,5 миллиарда тенге.

Между тем, по предварительным подсчетам, только в Уральске сносу подлежат около двух тысяч домов.

Заместитель акима Уральска Жандос Дуйсенгалиев сообщил, что после того, как дачникам приобретается жилье, их дома и земля переходят в собственность государства. Однако, забрав имущество на баланс государства власти должны привести в порядок участок.

— Дома и хозяйственные постройки мы должны полностью демонтировать и вывести на полигон крупногабаритных отходов. Это нужно для того, чтобы избежать экологической катастрофы и не привлекать категорию людей, которая может там поселиться. Очисткой территории будет заниматься 15 компаний. В планах завершить эти работы до конца лета. Пока работа идет по 700 адресам. Это те адреса, которые получили положительное заключение комиссии, получили разрешение на жилье и уже получили жилье. Но мы предполагаем, что будет снесено более двух тысяч строений, а возможно и больше. Ведь есть те, кому отказали, но по решению суда они могут выиграть дело. Все земли будут на балансе государства, и по их дальнейшему использованию решение примет правительство, — сообщил заместитель акима Уральска.

По словам Жандоса Дуйсенгалиева, возможно, что дачные участки будут давать только для ведения летнего хозяйства. Капитальное строительство, прописку и зимнее проживание допускаться не будет.

Ранее сообщалось, что квартиры в Уральске уже получили 462 семьи, чье единственное жилье пострадало в результате паводка.

Напомним, заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев заявил, что, по предварительным оценкам, ущерб от паводка составил 53 миллиарда тенге. Чтобы восстановить инфраструктуру страны понадобиться 48,7 миллиарда тенге.