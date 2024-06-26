Паводок в ЗКО: 1,1 млрд тенге выделили на восстановление электросетей в регионе

Постановлением правительства РК свыше 1,1 млрд тенге выделено из чрезвычайного резерва на восстановление воздушных линий электропередачи в Западно-Казахстанской области после масштабных паводков. Об этом сообщается на сайте правительства.

Средства будут перечислены бюджету региона в рамках ликвидации последствий ЧС природного характера. До 1 декабря акимат ЗКО должен будет представить в министерство энергетики РК отчет по их целевому использованию.

Восстановительные работы будут проведены на следующих участках:

1. Шалгай – Таловая в районе Байтерек;

2. Кентубек (Григорьевка) – Александровка в Бурлинском районе;

3. Чингирлау – Ащысай (Мырзагора) в Чингирлауском районе.

Из-за паводков в РК пострадала инженерная, дорожная и социальная инфраструктура. В частности, разрушено более 2,3 тысячи опор энергоснабжения, 54 км линий оборваны. На сегодня свыше 40% уже восстановлено, работа в летние месяцы будет активно продолжаться, сообщили в правительстве.



