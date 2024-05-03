Инцидент произошел ночью первого мая. По данным департамента полиции Атырауской области, стражам порядка удалось выявить и задержать 20-летнего мужчину. Он подозревается в избиении фельдшера службы скорой помощи.

Наркологическая экспертиза показала, что в момент инцидента юноша находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. Полицейские начали досудебное расследование, подозреваемый задержан. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что медработник не получил серьезные травмы и уже находится на работе.