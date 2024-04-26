Автобус врезался в толпу людей в Алматы: подсудимому дали восемь лет

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы завершился процесс по делу о смертельном ДТП с автобусом, передает Tengrinews.kz.

Подсудимого Дархана Ахметжанова признали виновным в хулиганстве и нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекших по неосторожности смерть двух и более. Его приговорили к восьми годам лишения свободы.

Кроме того, суд удовлетворил требования Кусаиновой и Байдуалиева о выплате им материальной и моральной компенсации. В итоге, сумма компенсации составила более 20 миллионов тенге.

— Суд принял решение удовлетворить исковые заявления потерпевших Кусаиновой и Байдуалиева в отношении подсудимого Ахметжанова. Так, суд постановил, что он должен выплатить Кусаиновой 6 миллионов 397 тысяч тенге в качестве материального ущерба, а также 5 миллионов морального ущерба. Байдуалиеву - 10 миллионов морального ущерба. Ахметжанов должен выплатить компенсацию в течение двух месяцев, — озвучил судья.

Водителя Ермек Шокебаеву суд признал потерпевшей. Однако её исковое заявление о выплате моральной компенсации, а также иск против компании "Думан Транс", суд отклонил.

Приговор не вступил в законную силу.