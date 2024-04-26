Почти три тысячи домов и 19 многоэтажек было подтоплено в Кульсары

При Общественном штабе в городе Кульсары жители, пострадавшие от паводка, могут получить консультацию по распределению гуманитарной помощи пострадавшим от паводка, отсрочке выплат по кредитам, проведению оценочных работ по затопленным домам, сбору документов на материальную помощь со стороны государства.

- Среди пострадавших есть дома, находящиеся в залоге в банках второго уровня, и даже дома без документов. Сейчас мы консультируем владельцев по проведению оценки таких домов, и оказываем им правовую поддержку, - сказал председатель Общественного штаба Жылыойского района Еркул Даулетбаев.

По информации от 26 апреля, в Жылыойском районе было подтоплено 2920 домов и 19 многоквартирных жилых домов (820 квартир). По данным на 25 апреля, 3591 пострадавший получил единовременную материальную помощь в размере 100 МРП.

Объем откаченной воды составляет 1,8 млн кубических метров, по состоянию на 25 апреля вода отошла от 1710 частных домов.