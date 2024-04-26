Как сообщили в едином накопительном пенсионном фонде, для назначения пенсионных выплат из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста получателям необходимо своевременно обращаться в ЦОН по месту жительства. За выплатой в связи с установлением инвалидности первой или второй группы бессрочно – в подразделения ЕНПФ, в том числе через сайт ЕНПФ при наличии электронной цифровой подписи.

Документы в ЦОН вместе с заявлением можно подать за 10 дней до достижения получателем пенсионного возраста.

– Настоятельно рекомендуем соблюдать этот срок, так как это особенно важно для получения государственной пенсии, для назначения которой требуется проверка трудового стажа

по представленным документам. Кроме того, согласно законодательству назначение пенсий по

возрасту и государственной базовой выплаты производится со дня обращения. Таким днём

считается день регистрации заявления и необходимых документов в государственной

корпорации «Правительство для граждан», - сообщили в ЕНПФ.

Напомним, что в 2024 году пенсионный возраст для мужчин составляет 63 года, для женщин - 61 год.