В уходящем году практически все монополисты подали заявки на повышение тарифов на свои услуги. И все они получили положительный ответ. Для уральцев повысилась стоимость на воду, канализацию, тепло, газ, электричество и проезд.

Единственное предприятие, которое не стало подавать заявку, — это ТОО «Орал таза сервис». В последний раз тариф на вывоз мусора для уральцев повышался в октябре прошлого года. И составил 442 тенге для жителей благоустроенных домов, для жителей частного сектора — 451 тенге за одного человека. До этого действовал тариф в размере 286 тенге для жителей многоэтажных домов и 291 тенге для жителей частных домов.

Вода и канализация

С ТОО «Батыс су арнасы» у уральцев «особая любовь». То и дело горожане жалуются на качество питьевой воды, а многочисленные аварии на водопроводе и канализации уже давно стало обычным делом. Но несмотря на это, в сентябре этого года тариф на воду повысился сразу на 50%. Таким образом среднеотпускной тариф на водоснабжение повысился со 116,24 тенге за кубометр воды до 151,48 тенге. Стоимость всех услуг указана с учётом налога на добавленную стоимость (НДС - прим. автора). В том числе для населения тариф на воду повысился с 45,79 тенге за кубометр до 62,46 тенге. Для бюджетных организаций было 526,69 тенге за кубометр, стало — 592,83 тенге. Для прочих потребителей тариф на воду составлял 291,24 тенге, новый тариф — 379,52 тенге за один кубометр воды.

Вместе с новым тарифом на воду представили и новый тариф на канализацию. Среднеотпускной тариф на водоотведение составлял 146,30 тенге за кубометр, теперь он составляет 188,62 тенге. Для населения тариф повысился с 49,29 тенге до 73,94 тенге. Для бюджетных организаций — с 627,93 тенге до 726,57 тенге. Для прочих потребителей тариф на канализацию составлял 293,97 тенге и повысился до 378,99 тенге за кубометр.

Теплоснабжение

Что касается теплоснабжения и горячей воды, то в июне этого года повысился тариф на услуги АО «Жайыктеплоэнерго». Позже предприятие во второй раз подало заявку, мотивировав это тем, что повысилась стоимость газа. Таким образом, в 2023 году среднеотпускной тариф на тепловую энергию повысился до 6 206,50 тенге за 1 Гкал. Тогда как на начало года он составлял 5 214,78 тенге за 1 Гкал.

В том числе для населения стоимость тепловой энергии до повышения составляла 3 873,37 тенге, после повышения стала 4610,08 тенге. Для госучреждений было — 12 043,28 тенге, стало — 18 256,49 тенге. Для прочих потребителей тариф составлял 4 601,18 тенге, стал 5 476,32 тенге за 1 Гкал тепловой энергии.

Газоснабжение

Газовики так же посчитали действующий тариф нерентабельным и тоже подали заявку на повышение своих услуг. Таким образом стоимость газа для рядовых жителей повысилась с 18,80 тенге за кубометр газа до 20,05 тенге. Для юридических лиц — с 20,75 тенге до 23,8 тенге.

Рост тарифа на передачу и распределение электроэнергии хоть и не сказывается на квитанциях горожан, но всё же повлиял на стоимость электричества. В этом году ТОО «ЗапКаз РЭК» повысило стоимость своих услуг с 7,44 тенге за 1 кВт/час до 8,48 тенге.

Электроснабжение

В уходящем году ТОО «Батысэнергоресурсы» целых два раза подавали заявки на повышение тарифа на свои услуги. Если в первом случае антимонополисты им утвердили предельный тариф, то во втором случае заявку вернули. Причина — «не соответствие уведомления требованиям действующего законодательства». Но повышение всё же было. Если на начало года среднеотпускной тариф на электроснабжение составлял 23,50 тенге за 1 кВт/час, то на конец года — 24,61 тенге.

В том числе для населения стоимость 1 кВт/час электроэнергии утвердили в размере 24,61 тенге, тогда как на начало года он составлял 21,20 тенге. Для юридических лиц тариф меняться не стал и остался на уровне 24,91 тенге. А вот для госучреждений электричество, напротив, подешевело. Если на начало года они платили по 34,8 тенге за 1 кВт/час электроэнергии, то на конец года им снизили тариф до 24,61 тенге.

Проезд

Ещё одним ударом для уральцев стало повышение тарифа на проезд в общественном транспорте. Шестого декабря депутаты городского маслихата после долгих обсуждений приняли окончательное решение по этому поводу. И теперь с января следующего года стоимость проезда в общественном транспорте повысится до 100 тенге при безналичной оплате. При наличном расчёте уральцы будут платить за проезд 200 тенге на одного человека.

Для вашего удобства мы подготовили таблицу с расценками на коммунальные услуги.