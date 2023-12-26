Новую дорогу в ЗКО разбили самосвалы, которые участвуют в её же строительстве — Карабаев

Тяжёлым карьерным грузовикам запретят проезд по казахстанским дорогам общего пользования в конце 2025 – начале 2026 года. Об этом на встрече с населением Астаны сообщил глава Минтранспорта Марат Карабаев, передаёт Informburo.kz.

Отвечая на эти вопросы, Карабаев подчеркнул важность эффективного контроля за перегруженными авто, указав на значительный ущерб бюджету, который наносят предприятия, намеренно нарушающие весовые нормы, зачастую при попустительстве инспекторов.

— Если владельцы карьерных грузовиков соблюдали закон, тогда были бы правы. Но они нарушают и дальше хотят нарушать. Поэтому не согласен с мнением, что государство наносит ущерб сборами за перевес. Это бизнес, допуская сверхперегруз, наносит колоссальный ущерб бюджету. И делается это сознательно, в определённой мере – при попустительстве наших инспекторов. Посмотрите, как абсолютно новую дорогу в ЗКО разбили тяжёлые самосвалы, которые участвуют в её же строительстве, — сказал глава транспортного ведомства.

Для решения этой актуальной проблемы министерство планирует установить видеокамеры на всех въездах и выездах из городов в 2024 году. Эти камеры будут автоматически выписывать штрафы за превышение весовых норм, при этом 220 камер будут интегрированы в систему видеонаблюдения «Сергек». Кроме того, министерство работает над механизмами выдачи официальных специальных разрешений на перевозку тяжелых неделимых грузов и ограничения движения самосвалов по дорогам.