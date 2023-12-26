Два человека провалились под лёд в Атырауской области

Пенсионерка и мужчина 27 лет провалилась под лёд на реке Шарон в Курмангазинском районе, сообщили в департаменте полиции Атырауской области.

Случай произошёл 25 декабря около 19:20. После сообщения в дежурное отделение района полицейские незамедлительно направились к месту происшествия. Первым прибыл на личном авто инспектор воспитательно-кадрового подразделения Роман Насихан. Страж порядка взял верёвку и отправился спасать женщину. Тут он заметил ещё одного мужчину, провалившегося под лёд, который пришёл на помощь женщине.

— Следом прибыли сотрудники отдела патрульной полиции Артур Каримов, Нурхат Зулкаров, Адильбек Темирболат, Жандос Ибатуллаев, Амандык Айдыналиев и участковый инспектор Дархан Амангалиев. Им удалось спасти и 64-летнюю женщину, и мужчину. Не дожидаясь прибытия скорой помощи, Роман Насихан доставил их в районную больницу, — пояснили в ведомстве.

Сейчас 64-летняя женщина находится под наблюдением врачей.