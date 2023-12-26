Для маленьких звёздочек подготовили насыщенную программу: веселые игры и конкурсы, танцы и хороводы, волнующие выступления Деда Мороза и Снегурочки.

Маленькие герои не только участвовали в весёлых конкурсах, но и танцевали, пели, творили в мастер-классах по созданию волшебных новогодних украшений. А Дед Мороз со Снегурочкой не забыли о подарках для каждого ребёнка, поздравив их с наступающим Новым годом!

Руководитель РОО «Дети — будущее страны» Гаухар Булатовна Мырзагалиева, и её замечательная команда, поблагодарила всех, кто принял участие в создании чарующего праздника.

— Добро и внимание сделали этот день незабываемым для детей с особенными потребностями. Пусть в Новом году здоровье ваших детей будет крепким, всем желаю семейного счастья! Пусть ваши сердца наполняются радостью, а каждый день приносит чудеса и улыбки! Мы гордимся, что смогли создать такой невероятный момент в жизни этих восхитительных детей, — сказала Гаухар Мырзагалиева.

Мама особенной девочки Диляры отметила, что для детишек подобные праздники просто необходимы, ведь положительные эмоции помогают в развитии.

— Мы пришли на ёлку, организованную «Дети — будущее страны». Моя дочка с диагнозом «детский аутизм» посещает центр Гаухар Булатовны, где работают хорошие специалисты, есть новое оборудование. Дочка всегда с удовольствием ходит на занятия. Ребёнок с таким диагнозом замыкается в эмоциональном плане, но благодаря центру мы видим заметные улучшения. Гаухар Булатовна всегда балует нас вниманием. Хочу поблагодарить её за подаренное родителям и детям настроение. Все великолепно: ведущие, ресторан, конкурсы, подарки. Это очень важно, чтобы дети ощутили настроение праздника и новогоднего чуда, — сказала мама Диляры Инна.

Еще одна мама особенного мальчика по имени Шынгыс говорит, что праздник проходит на высшем уровне.

— Мы занимаемся в центре «Дети — будущее страны» со дня открытия. Сейчас моему сыну 15 лет, у нас сложный диагноз и лечения от этой болезни ещё не придумали, у него прогрессирующая мышечная дистрофия. Вот сегодня мы пришли на ёлку. Очень радостно получать такое внимание. Мы благодарны нашей волшебнице Гаухар Булатовне. Ребёнок в восторге от внимания. Что тут говорить, даже у взрослых поднимается настроение. Гаухар Булатовна уделяет внимание не только каждому ребёнку, но и каждому родителю. Очень благодарны ей, за психологическую поддержку. Она открыла мамам особенных деток дорогу в светлое будущее, — сказала мама Шынгыса Назгуль.

Родители особенных деток отметили, что праздник был настоящим волшебством, и запомнится надолго каждому.

Спасибо, что делаете этот мир ярче и добрее вместе с «Дети-будущее страны»!

