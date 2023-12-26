В Фикхе (мусульманском праве), того кто передает взятку называют «рәши», получателя - «муртәши», а посредника - «рәйш». И все эти трое несут грех взяточничества.

Всевышний Аллах говорит в Священном Коране о запрете коррупции

«Не поедайте скот и имущество друг друга запретным путем. А также не давайте предводителям взятки, что бы они не поедали запретное!». В следующем аяте: «Они - слушатели лжи, и поедающие греховное» (Сура Маида, 42).

Слово «сухт» в этом аяте имеет такое значение как «взятка» - это мнение таких ученых, как имам Хасан и Саид ибн Жубайр.

Когда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал, что тот, кто извлек выгоду через «сухт», не войдет в Джаннат, рядом сидящие сподвижники спросили: "О Посланник Аллаха, что такое сухт?». Тогда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Взятка для вынесения приговора» (Ибн Жарир).

В повествовании от Саубана (да будет доволен им Аллах) сказано: "Посланник Аллаха проклял дающего и получающго взятку и тех, кто причастен к взятке» (Имам Ахмад). Давая понять что в этом есть в этом действие есть тяжкий грех.

Исламские ученые единогласно вынесли решение, что взятка - это харам. Взяткой считается даже подарок по предварительному договору, для изменения какого-либо решения.

Взяточничество - эпидемия, нарушающая нормы исламского общества. Там, где присутствует взятка, царит несправедливость, посягают на права человека и общества, закон не имеет свою силу.

Поскольку имущество, переданное в качестве взятки, является харам, человек получивший его обязан вернуть его владельцу. Если подаренная вещь потерянна, то возвращается другая вещь, равная стоимости потеренной вещи. В случае смерти лица, давшего взятку, вещь возвращается его наследникам. Таким образом, взяточник избежит наказания в этом мире. А чтобы избежать наказания в следующей жизни, нужно искренне покаяться и попросить прощения у Аллаха.

Вердикт (хукм):

- Давать, принимать и содействовать в передачи взятки - харам. Доход, полученный путем взяточничества, также считается харам.

- Получивший взятку обязан вернуть владельцу полученное имущество или денежные средства. В случае не обнаружения собственника имущества (взятки), оно распределяется нуждающимся.

Предоставлено управлением по делам религий ЗКО

