Сколько подозреваемых экстрадировали в Казахстан

В Генеральной прокуратуре сообщили, что в Казахстан вернули более 100 подозреваемых в тяжких и особо тяжких преступлениях. Включая убийства, изнасилования, создание финансовых пирамид и ОПГ.

Несмотря на отсутствие договоров о выдаче, удалось экстрадировать семь разыскиваемых. В том числе из Германии, Камеруна, Польши и Швеции.

— Сейчас ведётся работа по экстрадиции разыскиваемых из Аргентины, Бразилии, Германии, Грузии, Испании, ОАЭ, Польши, России, Сербии, Турции, Украины, Франции, Чехии, — отметили в Генпрокуратуре.

В надзорном органе добавили, что выработали комплекс мер методологического и нормативного характера для повышения эффективности розыска. В том числе по линии Национального бюро «Интерпол».