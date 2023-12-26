По распоряжению акима области Наримана Турегалиева заместитель акима области Бакытжан Нарымбетов представил членам комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав региона нового уполномоченного по правам ребёнка, которым назначили Жанат Нурмагамбетову.

— Жанат Жандуллаевна является опытным руководителем, эффективно работавшим на различных руководящих должностях в надзорной сфере — управлении комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры по ЗКО. Она является старшим советником юстиции с серьёзным юридическим опытом, и, одновременно, сильным организатором с лидерскими качествами. В своё время начинала свой трудовой путь в школе, и не понаслышке знает, что такое педагогика и воспитание подрастающего поколения страны. Её активная позиция хорошо известна жителям региона, — сказал Бакытжан Нарымбетов.

Жанат Нурмагамбетова участвовала в заседаниях региональной комиссии по противодействию коррупции и комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме области, дисциплинарного совета по этике. В разное время участвовала в реализации социальных проектов департамента по защите прав детей области при комитете по охране прав детей.

— Уполномоченному по правам детей области нужно будет направить усилия на реализацию задач, обозначенных главой государства. Жанат Жандуллаевне предстоит активно работать по обеспечению безопасности детей региона и необходимого социального сопровождения, по предупреждению буллинга и другим важным векторам защиты прав детей, — добавил Бакытжан Нарымбетов.

Оксана КАТКОВА,

фото автора