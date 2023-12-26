Малыш умер в реанимации Атырауской областной больницы от ОРВИ и осложнений пневмонии.

В управлении здравоохранения Атырауской области сообщили, что ребёнок 2023 года рождения с девятое по 15 декабря находился в областной больнице №2 с диагнозом ОРВИ и бронхит. После улучшения состояния его выписали и поставили на учёт в поликлинике по месту жительства.

— 17 декабря ребёнка отвезли на осмотр в частную клинику. 21 декабря у малыша повысилась температура тела и усилился кашель. Его пришлось вновь госпитализировать. Согласно поставленному диагнозу, ему были назначены лечение и диагностика. Из-за тяжёлого течения острой вирусной инфекции и пневмонии 23 декабря малыша перевели в реанимацию. Однако несмотря на проведённые реанимационные мероприятия, ребёнок скончался, — сказано в сообщении.