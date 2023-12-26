В суде №2 Атырау рассмотрели уголовное дело в отношении двух председателей потребительского кооператива QazHome. Их обвиняли в создании и руководстве финансовой пирамиды с привлечением денег в особо крупном размере.

Из материалов дела следует, подсудимые открыли потребительский кооператив QazHome, обогащая одного вкладчика за счёт поступления вкладов других участников кооператива. И получали доход от сбора денег. Кроме этого, они рекламировали потребительский кооператив в регионах республики. В итоге с 296 вкладчиков собрали около 370 миллионов тенге.

С жалобой в правоохранительные органы обратились 35 потерпевших, потерявших 39,7 миллионов тенге. На момент возбуждения уголовного дела на счету кооператива было всего 7 568 тенге. Сами подсудимые не признали вину и просили оправдать их.

Приговором суда оба подсудимые признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. Кроме этого, суд запретил им занимать руководящие должности в коммерческих или иных организациях на срок семь лет.

Ущерб, причинённый потерпевшим, взыскан полностью. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.