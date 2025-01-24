Трехсменные, малокомплектные и казахские: какие школы закрываются в ЗКО

За три года в области закрылось 11 начальных школ, 9 из ни с казахским языком обучения.

В области функционируют девять школ с трехсменным обучением. Шесть из них находятся в Уральске: в поселках Зачаганск, Деркул и северо-восточной части города. Еще две школы работают в Аксае Бурлинского района, одна — в Байтерекском районе.

Как пояснили в управлении образования ЗКО, появление трехсменных школ связано с ростом численности населения в этих районах.

— Учебный процесс в трехсменных школах организован с учетом нулевых уроков и соблюдением всех требований ГОСО. Среднее качество образования за последние три года составляет 60%, — сообщили в ведомстве.

Школа в селе Жарсуат Бурлинского района

Для решения проблемы в 2024 году в области построили 6 новых школ. Среди них — крупные образовательные комплексы в Деркуле и Зачаганске на 1500 мест каждый, а также школа на 1200 мест в селе Подстепное Теректинского района. Кроме того, за счет социально-инфраструктурных проектов компании КПО завершено строительство школы на 60 мест в селе Саралжын Казталовского района и школы на 108 мест в селе Жарсуат Бурлинского района. Также открыли школу №31 на 400 мест в Уральске, которую снесли 4 года назад.

Школа №31 в Уральске

— В результате принятых мер в 2024 году была ликвидирована трехсменность в одной школе. Кроме того, в январе текущего года планируется ликвидация трехсменности еще в двух школах. Полный переход на двухсменный режим обучения запланирован до 2027 года, — рассказали в ведомстве.

Аварийные школы

Фото из архива "МГ"

Помимо трехсменных школ в области работают 16 аварийных школ, три из которых находятся в Уральске. Несмотря на их состояние, учебный процесс продолжается. Как сообщили в управлении образования ЗКО, для ликвидации аварийности ведется поэтапное строительство новых зданий.

— Ежегодно во всех школах проводится текущий ремонт, включая покраску и побелку, однако несущие конструкции аварийных школ не подлежат ежегодному ремонту, — отметили в ведомстве.

Аварийные школы расположены:

в Акжаикском районе — СОШ Жанажол;

в Жанибекском районе — школа им. Г. Караша, СОШ Тегисшил, СОШ им. А. Уразбаевой;

в Казталовском районе — СОШ с. Коныс, ОШ с. Сатыбалды, ОСШ им. Дүйсенгалиева;

в Бурлинском районе — Пугачевский комплекс «школа-ясли-детский сад» с. Пугачева, Кентубекская ОШ, СОШ №1 г. Аксай;

в Каратобинском районе — ОСШ им. Жақсыбая, ОСШ с. Төлен;

в Таскалинском районе — ОСШ с. Айнабулак;

в Уральске — ОСШИОД №8, №27, №43.

Также в области функционируют 206 малокомплектных школ. В управлении образования отметили, что такие школы необходимы для снижения количества учебных заведений в приспособленных зданиях и создания комфортных условий для учащихся.

— В 2023 году построены и сданы в эксплуатацию 15 малокомплектных школ, в 2024 году — две малокомплектные школы. По области функционируют 103 школы, расположенные в приспособленных зданиях. Кроме того, 39 школ находятся в саманных зданиях, — подчеркнули в ведомстве.

Капитальный ремонт школ

Фото из архива "МГ"

В рамках социальной программы КПО б.в. ремонтируются четыре школы, работы по которым начались в 2024 году: областная специализированная школа-лицей-интернат имени С. Сейфуллина, музыкальная школа имени Д. Нурпеисовой, средние общеобразовательные школы №17 и №9. Завершение ремонта планируется в феврале 2025 года.

Школа №17 в Уральске закрыта на ремонт. Фото из архива "МГ"

Всего в этом году капитальный ремонт запланирован в пяти школах. Конкурсные работы уже начались. На капитальный ремонт из областного бюджета выделено свыше 4 млн тенге. Ученики из школ, где идет ремонт, временно переведены в соседние учебные заведения.

— Комплексные работы направлены на замену и восстановление отдельных конструкций, деталей и инженерно-технического оборудования. Выполняются демонтажные работы, восстановление, замена и установка окон, вентиляционных систем и спусков. Капитальный ремонт проводится в соответствии с проектно-сметной документацией, сроки установлены в рамках проекта, — уточнили в управлении образования ЗКО.

В ведомстве отметили, что в 2023 году построены и сданы в эксплуатацию 17 школ, а в 2024 году — 6 школ.

За последние три года в ЗКО закрыли 11 начальных школ из-за малого числа учеников (менее пяти человек). В 2022 году в двух районах области закрыли две школы с русским языком обучения. В 2023 году - пять школ с казахским языком обучения, а в 2024 году — четыре.

Вместе с тем, в области работают 103 школы, расположенные в нетиповых зданиях. Однако, как уверяют в управлении, все они приспособлены для организации учебного процесса.

Напомним, осенью 2024 года аким ЗКО говорил, что в 2025 году в области планируют построить 6 комфортных школ, 11 малокомплектных и школу №8.