Шесть комфортных школ построят до конца 2025 года - аким ЗКО

В рамках Национального проекта «Комфортная школа» в регионе продолжится строительство шести новых школ, завершение которых запланировано до конца следующего года. Эти учебные заведения будут построены в городе Уральск - 1, городе Аксай - 2, Бурлинском районе - 1, районе Байтерек - 2 школы.

Сегодня, 31 октября, в зале «Алтын орда» в Зачаганске проходит встреча акима ЗКО Наримана Турегалиева с населением. В ходе встречи было принято решение по важным вопросам, касающимся и образовательной инфраструктуры региона, сообщает пресс-служба акимата ЗКО.

Так, отмечено, что в рамках Национального проекта «Комфортная школа» в регионе продолжится строительство шести новых школ, завершение которых запланировано до конца следующего года. Эти учебные заведения будут построены в городе Уральск - 1, городе Аксай - 2, Бурлинском районе - 1, районе Байтерек - 2 школы.

Помимо этого, начнется строительство 11 малокомплектных школ, а также школы №8 в городе Уральск. Для улучшения состояния образовательных учреждений по области уже разработана проектная документация на капитальный ремонт 27 объектов. По плану, к 2025 году капитальный ремонт ожидает пять школ, что значительно улучшит условия для обучения детей.

Нариман Турегалиев подчеркнул, что выполнение этих мероприятий позволит решить проблему трехсменных и дефицитных школ, обеспечивая детей качественным образованием и комфортными условиями для учёбы.

Кроме того, в 2024 году завершится строительство общежития Сырымского колледжа на 30 мест в Сырымском районе, который пострадал от наводнения. Эти шаги направлены на развитие образовательной системы и поддержку студентов, что является важной задачей для будущего региона.