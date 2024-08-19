По итогам января–июня этого года инвестиции в основной капитал в сфере высшего образования в Казахстане достигли 6,9 миллиарда тенге — на 25,5% больше, чем за первое полугодие прошлого года, сообщает Ranking.kz.

В региональном разрезе более половины инвестиций пришлось на Алматы. В тройке регионов-лидеров также оказались Астана и Восточно-Казахстанская область. Основную часть вложений в инвестпортфеле составили собственные средства компаний: 6,5 миллиарда тенге — на 29,8% больше, чем годом ранее. Из республиканского бюджета было вложено 274,2 миллиона тенге, за счёт банковских кредитов — 109,7 миллиона тенге.

На начало 2023/2024 учебного года в высших учебных заведениях РК числилось 592,7 тысяч студентов — на 2,5% больше, чем годом ранее. Вузы приняли 171,7 тысячи человек, а выпустили 157,7 тысячи студентов. Численность студентов, принятых в течение года, сократилась на 5,2%, до 67,7 тысячи учеников, а численность выбывших увеличилась на 1%, до 68,7 тысячи учеников.

Среди всех студентов, принятых в прошлом учебном году, 68,2 тысячи человек обучались за счёт государственных образовательных грантов, 98,8 тысячи — платно. В том числе 1,2 тысячи студентов оплатили учёбу предприятия страны, а 97,7 тысячи человек обучались за свой счёт.

В Казахстане ежегодно дорожает обучение в высших учебных заведениях. Если в 2010-м учёба в бакалавриате обходилась в среднем в 450 тысяч тенге, то сейчас — не меньше 1,1 миллиона тенге в год, сообщает Хабар24. Цены в некоторых университетах выше, чем в соседних странах. Спросом в основном пользуются педагогические, юридические, инженерные, медицинские и IT-специальности.

Чаще всего выбывшие покидали учебные заведения по собственному желанию: 18,7 тысячи человек. Среди наиболее частых причин также можно назвать перевод в другие учебные заведения и неуспеваемость.

Кроме того, из-за финансовых трудностей выбыли 11,6 тысячи человек — на 4,4% меньше, чем в предыдущем году.

Ещё 5,8 тысячи человек выбыли за нарушения учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка, 1,3 тысячи человек перевелись на другие формы обучения в том же учебном заведении, 1,1 тысячи человек были призваны в ряды Вооружённых Сил, 350 человек ушли по состоянию здоровья.

Наибольшая численность выбывших ожидаемо была зафиксирована в Алматы: 19 тысяч человек. Далее идут Шымкент (12,7 тысячи человек) и Кызылординская область (9,5 тысячи человек).