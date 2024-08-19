В воскресенье, 18 августа, простились с сотрудниками полиции Галымом Арыстанбаевым и Абылайханом Абишкеном, погибшими в страшном ДТП. Проводить их в последний путь пришло руководство департамента полиции, коллеги и друзья. По информации Polisia.kz, министр внутренних дел Ержан Саденов и аким Жамбылской области так же прислали телеграмму со словами соболезнования. Они заверили, что семьям погибших сотрудников будет оказана необходимая помощь.

— Внезапная новость о гибели наших коллег застала всех врасплох. Я уверен, что молодые сотрудники, добросовестно выполнявшие служебные обязанности по охране общественного порядка, и в будущем внесли бы большой вклад в наше общее дело. Они также были заботливыми мужьями и отцами, опорой для своих семей. Мы будем оказывать всяческую поддержку их семьям, детям и женам. Светлые образы наших героев навсегда останутся в нашей памяти, — отметил руководитель ДП Жамбылской области Арманбек Баймурзин.

Похороны погибших прошли в их родных селах: Галыма Арыстанбаева — в Меркенском районе, Абылайхана Абишкена — в Таласском районе.

По информации Tengrinews.kz, старшим офицером в патрульной машине был капитан полиции Галым Арыстанбаев 1978 года рождения. Его хорошо знали не только в области, но и за ее пределами. В органах внутренних дел он работал с 2006 года, в последнее время занимал должность старшего инспектора батальона патрульной полиции (БПП) в департаменте полиции Жамбылской области.

Капитан Арыстанбаев известен как самый многодетный отец в органах. Он воспитывал 11 детей, из которых восемь - приемные. После того как у них с супругой Алией, педагогом по профессии, родилось трое сыновей, они захотели удочерить девочку. Однако она не захотела расставаться со своими друзьями, и семье пришлось усыновить не одного, а четверых воспитанников. Позже семья усыновила еще четверых детей.

В многонациональной семье росли азербайджанка, татарка, китаянка, узбечка, русский, уйгур, при этом все общались на казахском языке. Семья Арыстанбаевых стала победителем областного этапа конкурса "Мерейлі отбасы" и финалистом республиканского этапа. Кроме этого, капитан Арыстанбаев стал участником проекта "100 новых лиц Казахстана".

По службе погибший полицейский имел 14 поощрений.

Второй погибший сотрудник полиции - старший лейтенант Абылайхан Әбішкен 1992 года рождения. В органах служил с ноября 2012 года, в занимаемой должности инспектора службы БПП ДП Жамбылской области - с июня 2019 года.

Имел высшее образование - в 2015 году окончил Таразский государственный университет имени Дулати по специальности "юриспруденция". За период службы имел 19 поощрений.

Лейтенант Әбішкен был женат, имел двух маленьких детей.

В акимате Жамбылской области также выразили соболезнования родным полицейских. В акимате отметили, что они честно трудились в сфере внутренних дел, отдавая силы на поддержание закона и порядка. В то же время активно участвовали в общественной жизни. Они внесли значительный вклад в обеспечение стабильности государства и развитие страны.

В акимате также заявили, что окажут всю необходимую социальную помощь семьям полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Напомним, что трагическое ДТП произошло в ночь на 17 августа. Автомобиль Toyota Alphard врезался в патрульную машину. В результате аварии погибло шесть человек.