19 августа в Уральском городском суде прошло предварительное слушание по уголовному делу в отношении руководителя отдела архитектуры, градостроительства и строительства Уральска 32-летнего Муратбека Ташенбаева. Ему предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса - получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Аналогичные обвинения предьявлены второму подсудимому 27-летнему Нурсултану Гатау. Он является главным специалистом вышеуказанного отдела. Третьего фигуранта уголовного дела 41-летнего Асылжана Купбаева обвиняют в даче взятки.

На сегодняшнем заседании суть обвинения услышать не удалось, так как государственный обвинитель зачитывал обвинительный акт очень тихо. Впрочем, судья Кымбат Хайрушева тоже оказалась не из голосистых. Неоднократные просьбы адвокатов говорить громче никакого эффекта не оказали. Пресс-служба надзорного органа отказала в содействие журналистам, заявив, что комментирование уголовного дела будет расцениваться, как давление на суд.

После 40-минутной речи прокурора судья Хайрушева спросила подсудимых согласны ли они с обвинением. Муратбек Ташенбаев ответил, что вину свою не признает. Его подчиненный Нурсултан Гатау, напротив, заявил, что полностью вину признает. Асылжан Купбаев отказался признавать вину.

Потерпевшей стороной выступает аппарат акима Уральска. Во время досудебного расследования местный исполнительный орган заявил гражданский иск на сумму чуть более 15 миллионов тенге. Однако во время суда представитель акимата от иска отказался, заявив, что после подачи искового заявления некий земельный участок был обращен в доход государства. В части наказания акимат попросил суд строго не наказывать подсудимых.

Отметим, Ташенбаев находится под домашним арестом.



