Руководитель управления образования ЗКО Елдос Сафуллин отметил, что по области насчитывается 374 школы, из них 55 отапливаются централизованным отоплением, 291 – автономными котельными, 21 школа на печном отоплении и семь школ на электрическом.

— На сегодняшний день в 359 организациях образования провели опрессовки системы отопления. На август этого года заключили 13 договоров и закупили газ на 24,2 миллиарда кубических метров и 533 тонны твердого топлива. Из областного бюджета выделили деньги и вывели за пределы котельные из пристроенных зданий трёх школ , — пояснил руководитель управления.

Также в учреждениях образования за счет сложившейся экономии приобрели и установили 12 котлов. До конца августа планируют приобрести и установить еще 26.