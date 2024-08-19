В Казахстане незначительно снизилась смертность от самоубийств, сообщает Ranking.kz. По данным Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры РК, за январь–июль этого года количество завершённых случаев суицида в стране приблизилось к 2,1 тысячи, что на 7,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023.

Основную часть тех, кто принял решение уйти из жизни, составили казахстанцы в возрасте от 30 лет. Большинство из них (81,5%) в роковой день не пили алкоголь и не употребляли наркотики. Детских суицидов, к счастью, было несопоставимо меньше — 112 случаев.

Статистика смертности от самоубийств в РК за последние несколько лет показывает нестабильную динамику, оставаясь в целом на высоком уровне, отмечают аналитики. Ежегодно в стране хоронят от 3,5 тысячи до 4 тысяч добровольно ушедших. Фактически это по 9-10 человек в день.

Судя по анализу публикаций в СМИ, чаще всего в казахстанском обществе поднимается проблема подростковых суицидов и семейно-бытового насилия в отношении женщин, приводящего к самоубийствам. Эти две категории — женщин и детей — выделяют в отдельные группы, как менее защищённые. Вместе с тем статистика показывает, что суициды в Казахстане — чаще всего проблема взрослых мужчин. В январе–июле этого года 74,9% всех завершённых случаев самоубийств пришлось на совершеннолетних мужчин.

Из 2,1 тысячи завершённых суицидов в январе–июле этого года около 1,7 тысячи случаев (или 81,2%) в отчётах значатся как «с неустановленными причинами». Известные основания остальных 18,8% случаев лишь частично показывают картину происходящего. Больше всего случаев с известными причинами (149) приходится на самоубийства из-за тяжёлого материального положения, неблагоприятных условий жизни. Второе место среди известных причин занимает одиночество (103 случая). Вместе с тем, судя по многочисленным интервью экспертов из сферы психологии и соцзащиты, основными причинами суицидов в РК являются депрессии и другие проблемы ментального здоровья.