В Атырауской области прошла ежегодная августовская конференция работников сферы образования, в которой принял участие глава региона Серик Шапкенов. Он остановился на вопросе развития инфраструктуры сферы образования.

В Атырауской области прошла ежегодная августовская конференция работников сферы образования, в которой принял участие глава региона Серик Шапкенов. Он остановился на вопросе развития инфраструктуры сферы образования.

— Для обеспечения качественного образования школьников реализовано несколько проектов. Как известно, в прошлом году открылись две современные школы «BINOM», сейчас в планах строительство еще двух подобных школ. В рамках национального проекта «Комфортная школа» в области построят 12 учебных заведений, сейчас идёт строительство девяти. В начале учебного года две школы распахнут свои двери для учеников. Кроме того, продолжается работа по обновлению объектов образования, — отметил Шапкенов.

В ходе совещания рассмотрели вопросы и проблемы, касающиеся материально-технического обеспечения сферы образования, применения современных технологий и искусственного интеллекта, развития кадрового потенциала, обеспечения населенных пунктов и жилых массивов школами и детскими садами, также озвучили планы и задачи на предстоящий учебный год. Августовская конференция собрала свыше 500 работников сферы образования региона.

— В новом учебном году школьный порог переступят свыше 16 тысяч первоклассников. В этом году в 12 школах начали делать капитальный ремонт, на сегодня в семи объектах образования его уже завершили, в пяти работы закончат до конца этого года, — отметил руководитель управления образования Марат Абуов.

В ходе конференции нагрудными знаками «Білім беру ісінің құрметті қызметкері», имени «Ы. Алтынсарина» и «Еңбек ардагері» наградили заслуженных учителей.



