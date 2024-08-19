Почти две тонны лекарств ввезли в Казахстан в 2023 году

По данным минфина, за 2023 год импорт фармацевтической продукции составил 1,9 тонн на сумму 248 тысяч долларов США. Лекарственные средства в основном импортируют из стран СНГ, а также Германии, Франции и США. В комитете дополнительно сообщили, что лекарственное обеспечение ЗКО в рамках ГОБМП и ОСМС осуществляется через распределительный центр Актобе. Из распределительного центра лекарственные средства и медицинские изделия транспортируются в Уральск в ТОО «Стофорам».

Операционный склад в Уральске обслуживает ТОО «Казахская фармацевтическая компания «Медсервис плюс», которая далее транспортирует препараты в районы ЗКО.

Из стран СНГ на территорию РК импортирована фармацевтическая продукция на сумму 35,6 миллиона долларов США. В Казахстан в основном импортируются иммунологические продукты, содержащие пенициллины и антибиотики.

На фоне войны возник дефицит лекарств

Конечно же, львиную долю лекарств страна закупает из России и Украины. Однако политическая ситуация между этими странами так или иначе все же повлияла и на фармобеспеченность Казахстана.

– При этом, необходимо отметить, что Республика Казахстан временно сталкивалась с дефицитом некоторых лекарственных средств, в связи с геополитическими ситуациями. Вместе с тем, правительство РК принимает быстрые меры по решению проблем дефицита лекарств, - добавили в комитете.

Между тем, в государственном реестре лекарственных средств и медицинских изделий РК зарегистрировано более 500 лекарственных средств Российской Федерации. При этом, в рамках ГОБМП и в системе ОСМС закуплено лекарств производства России и Украины.

2021 год: Россия: 34 наименования на сумму 5,9 млрд. тенге; Украина: 30 наименований на сумму 1,9 млрд. тенге;

2022 год: Россия: 30 наименований на сумму 4,7 млрд. тенге; Украина: 26 наименований на сумму 2,9 млрд. тенге;

2023 год: Россия: 30 наименований на сумму 5,4 млрд. тенге; Украина: 12 наименований на сумму 2,8 млрд. тенге;

2024 год: Россия: 36 наименований на сумму 5,7 млрд. тенге; Украина: 20 наименований на сумму 5,3 млрд. тенге.

К слову, что более тысячи лекарственных средств являются отечественного производства. Объем производства в фармацевтической отрасли за 2023 год в денежном эквиваленте составляет 144,3 миллиарда тенге. Количество производимой продукции 1016 – наименований лекарственных средств.

В Западно-Казахстанской области лекарственные средства не производятся, а в регионе функционируют 269 аптек.

Что такое маркировка и зачем она нужна?

С 1 июля в Казахстане внедрили систему обязательной маркировки лекарственных средств. Согласно данным всемирной организации здравоохранения, каждая десятая упаковка лекарственного препарата в развивающихся странах является контрафактной. Нововведение, по мнению специалистов, должна будет гарантировать потребителям подлинность и заявленное качество приобретаемого лекарства для лечения.

Благодаря цифровой маркировке будут созданы цифровая платформа, единый реестр участников оборота рынка лекарств, единый каталог лекарств, появится возможность получать статистику оборота лекарств в масштабе страны в режиме реального времени.

Маркировка — это нанесение производителем или импортером на первичную или вторичную упаковку специальной марки, которая является идентификатором, подтверждающим подлинность товара.

В обороте промаркированных фармацевтических товаров участвуют:

производители;

оптовые компании, дистрибьюторы;

розничные точки — аптеки;

медицинские организации;

пациенты.

Маркировку должны проводить на каждой единице упаковки на казахском и русском языках. Идентификатор на упаковке является единой для каждой серии лекарств и индивидуальной для каждой упаковки.

– Для работы аптек, аптечных складов и медицинских организаций необходимо выполнить следующие шаги: зарегистрироваться на сайте www.ismet.kz, приобрести соответствующего оборудования (2D сканеры и (или) терминалы сбора данных (ТСД). Эти устройства играют ключевую роль в процессе маркировки и прослеживаемости товаров. Далее интегрировать с учетными системами. После регистрации необходимо произвести интеграцию информационной системой маркировки и прослеживаемости товаров с учетными системами. Это обеспечивает синхронизацию данных о товарах и позволяет эффективно отслеживать и управлять продукцией. Средняя стоимость 2D сканеров варьируется от 13 до 185 тысяч тенге. Аптечные организации осуществляют работу в ИС МПТ Единого оператора согласно договору. В этой связи, субъекты микропредпринимательства и малого бизнеса могут без затрат либо с минимальными затратами (в среднем 22 тысяч тенге) закупить оборудование необходимое для внедрения маркировки и прослеживаемости лекарств, - заверили в комитете.

Всего, по данным ведомства, в Казахстане зарегистрировано 6890 наименований лекарственных средств. Из них порядка 700 наименований находятся в диапазоне предельных цен до 1000 тенге, на которых рост цен 2,40 тенге окажет влияние от 0,3% до 1%. Остальные 6200 предельных цен лекарственных для розничной реализации продаются в диапазоне цен от 1000 до 1,6 миллиона тенге, где увеличение стоимости на 2,40 тенге, окажет влияние на уровне математической погрешности.



