Аким области Серик Шапкенов совместно с руководителями ответственных органов ознакомился с ходом строительства школ, возводимых в рамках нацпроекта «Комфортная школа». На сегодня строительство образовательных объектов в городе Атырау идёт в микрорайонах Береке, Сарыозек, Жұлдыз-2, Жұлдыз - 3, селах Аксай и Водниково.

По данным пресс-службы акимата, на данный момент завершены земляные и работы по возведению фундамента каждого объекта, далее строится монолитный каркас. Ожидается, что строительство школ завершится в этом году, и они будут сданы в эксплуатацию в следующем учебном году.

Глава региона поручил подрядчикам закончить строительство в соответствии с производственным графиком, строго контролировать ход работ и выполнить их качественно.

- Глава государства Касым-Жомарт Токаев инициировал данный национальный проект в целях создания благоприятных условий для обучения и всестороннего развития каждого ученика. Эти школы будут иметь определённый статус, соответственно мебель и оборудование в них должны отвечать современным требованиям. Образовательные объекты как в селах, так и в городе будут построены по новому единому стандарту и станут решением вопроса трехсменного обучения, а также позволят решить проблему аварийных школ в регионе. Поэтому они должны быть построены качественно и в срок, - сказал Серик Шапкенов.

Отмечается, что в прошлом году в рамках нацпроекта «Комфортная школа» началось строительство девяти школ. Строительство еще трех школ начнется в этом году. В результате в 12 новых образовательных объектах в две смены будут обучаться свыше 24 тысячи учеников.