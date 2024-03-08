— Если же продавец по забывчивости, невнимательности или намеренно не пробил чек вообще, или не выдал чек, компании грозит ответственность по статье 284 КоАП РК «Нарушение порядка применения контрольно-кассовых машин». Так, за первое нарушение грозит только предупреждение, — пояснили в ведомстве.

Сообщается, что если же нарушение выявлено повторно в течение года после вынесенного предупреждения, придется оплатить штраф:

на частных нотариусов, частных судебных исполнителей, субъектов малого предпринимательства –15 МРП;

на субъектов среднего предпринимательства – 30 МРП;

на субъектов крупного предпринимательства – 50 МРП.

на частных нотариусов, частных судебных исполнителей, субъектов малого предпринимательства – 20 МРП;

на субъектов среднего предпринимательства – 30 МРП;

на субъектов крупного предпринимательства – 40 МРП.

Еще одно "популярное" нарушение: невыдача чека либо выдача чека на сумму больше или меньше уплаченной за товар или услугу. Здесь также при первом нарушении грозит предупреждение, а за повторное – штраф. Штраф составит:Стоит отметить, что штраф должен оплачивать работодатель, а не сам работник–продавец.