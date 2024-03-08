С начала этого года через портал социальных услуг люди с инвалидностью получили порядка 110 тысяч технических средств реабилитации, более шести тысяч услуг жестового языка, 24 тысячи человек получили индивидуального помощника и почти четыре тысячи – санаторно-курортное лечение. Об этом сообщили на сайте министерства труда и соцзащиты населения РК.
— Портал позволяет людям с ограниченными возможностями самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. Заказ помощи подтверждают электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные технические средства реабилитации можно через доставку или самовывозом, — говорится на сайте.
Обеспечение средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок. Консультации можно получить по единому номеру 1414.