Недавно в Уральске прошла выставка сладостей ко дню празднования 8 Марта. На ней представили кулинарную продукцию около 40 предпринимателей из шоколада, сухофруктов, вареного сахара, сдобного теста, зефира в виде различных фигурок, цветов и целых цветочных композиций, сладких букетов, свежих ягод в шоколаде. Участница выставки Дарья Корсакова рассказала, что делает букеты из зефира.

Полтора года назад она вдохновилась идеей: как бы сделать так, чтобы мужчины своим женщинам дарили не просто цветы, которые завянут через пару дней, а смогут порадовать красивой цветочной композицией.

–— Так я заразилась этой идеей, год оттачивала, а потом вышла на рынок, чтобы показывать свою работу. Прошло всего полгода, как стала реализовывать свою продукцию, — говорит кулинар.

По словам Дарьи, она не одна занята в приготовлении сладостей, из двоих сыновей младший фанат маминого производства. В свои 10 лет он активно ей помогает. Цветочные букеты Дарья готовит из натурального зефира.

— Сама делаю яблочное пюре, хорошо его перетираю, чтобы получались четкие цветы. Из него варится сироп. Потом взбивается белок и заливается в пюре, получается пышная, белая масса, с которой можно работать. Каждый лепесток отсаживается вручную определенной насадкой на кондитерский гвоздик. Затем все оставляется на 12 часов, чтобы заготовка стабилизировалась и застыла. В состав этого теста входит агар-агар — как желатин, только более качественный продукт, который позволяет работать с зефиром более долгое время. После этого можно заготовки собирать в цветочные композиции. Очень кропотливый и долгий процесс, — продолжает Дарья.

После того, как цветы готовы, Дарья все упаковывает в специальные красивые коробочки разной формы и размера, завязывает все ленточками, и обязательно прикрепляет свою визитку. Свою продукцию женщина оценивает сама. Ведь необходимо закупить все компоненты, высчитать себестоимость, оценить свою ручную работу.

— Стараюсь не сильно завышать цену, чтобы каждый мог попробовать. И на каждый кошелек стараюсь собрать наборчики. Начиная от 1 000 тенге и выше, чтобы каждый мог порадовать своих родных, — добавила Дарья.





Оксана КАТКОВА,

фото автора