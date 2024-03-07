Случай произошёл седьмого марта в 18:30. Подростки провалились под лёд на реке Урал, сообщили в департаменте полиции Атырауской области.
— На помощь подросткам немедленно подоспели командир и сотрудники батальона патрульной полиции городского управления полиции. До прибытия спасателей они бросили детям верёвки, привязали их к поясу, чтобы те не утонули. Позже стражи порядка вместе со спасателями вывели подростков на берег, вызвали скорую и оказали первую медицинскую помощь, — пояснили в ведомстве.
Атырауские полицейские предупреждают, что в связи с потеплением, выход на лёд опасен для жизни человека.