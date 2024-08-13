Собравшиеся обращались в министерство просвещения, управление образования области и прокуратуру. Но пока результатов нет.

12 августа в управление образования ЗКО пришли десятки родителей учеников, которые сдали вступительные экзамены в школу-лицей №11 и IT-лицей Уральска. Несмотря на набранные высшие баллы, их детей до сих пор не зачислили на учебу. Виной тому стали судебные тяжбы между заказчиками и организатором отборочного экзамена. Собравшиеся обращались в министерство просвещения, управление образования области и прокуратуру. Но пока результатов нет.

— Восьмого июня дети сдали экзамены. Результаты экзаменов руководство школы и чиновники выложили в интернет, но через определенное время удалили. Теперь они говорят, что были нарушения со стороны детей во время сдачи экзаменов. Ну, пусть это будет так, без нарушений не бывает. Ну, нарушили 5-10 детей, но не все 500 человек! Теперь все должны пересдавать экзамен...с какой стати? На каком основании? Представители управления образования и школы с родителями не встречались, ничего не объясняли. Вместо того, чтобы разъяснить всё родителям, они пошли в экономический суд. Ответы от министерства просвещения — это отписки. Теперь наши дети — «золотой фонд», их конституционные права нарушают. Почему чиновники не признают свою вину частично, — сказал представитель родителей, юрист Ержигит Нугманов.

До начала учебного года осталось две недели. Родители говорят, что они остались в подвешенном состоянии и не знают, что им теперь делать. А их дети уже не верят в справедливость и сомневаются в достойном получении образования после такого бардака.

— Моя дочь сдавала экзамены в 11 лицей. Права наших детей ущемляют. Нет гарантии, что второй экзамен пройдет справедливо. Мне сказали, что сын заместителя руководителя управления образования не поступил. Результаты экзаменов считают недействительны, аргументируют это тем, что все дети заходили с телефонами. У меня есть заключение комиссии, где 15 детей зашли с телефонами. Но члены комиссии сделали замечание и отобрали телефоны. А остальные? Мы готовились к поступлению в центре образования, ежемесячно платили по 43 тысячи тенге. Были так рады, думали, что поступили. Но когда пришли узнавать, какую форму полагается носить ученикам, нам рассказали, поступивших нет. Если наши требование не выполнят, то родители выйдут на пикет, — пояснила мама школьницы Лунара Орашаева.

Алия Аймурзина рассказала, что её дочь поступала в IT-лицей и готовилась к этому событию с репетиторами два года.

— Выбрали математическое направление. В НИШ не прошли, нам немного не хватило баллов. Экзамен прошёл в школе №10. Там у всех детей отбирали телефоны. В тот момент велась онлайн-трансляция. Ученики сидели по одному. На сайте лицея вышли результаты, 40 человек с наивысшем баллом должны были поступить. В этом списке была моя дочь. Потом все данные исчезли и появилось объявление, что пройденный экзамен считать недействительным. Директор лицея не согласен с проведением и ссылается на нарушения со стороны подрядчика. Они нарушают права детей. Это должны были предусмотреть заранее. ИП «Аброй» (документально «Недвижимость сити» подавали заявку на сайт, где разыграли тендер. Они не пришли с улицы. По ценовой политике прошли. Тогда должны были их и проверить. Дети страдать не должны. Мой ребенок говорит, если с самого начала несправедливость, а какое там обучение? — сказала женщина.

На встрече директор школы-лицея №11 Аягоз Хамзина отметила, что до этого всегда отборочный экзамен проводил центр «Дарын», а в этом году ИП «Аброй».

— В мае разговаривала с руководством подрядной организации и сказала, что они должны строго соблюдать техническую спецификацию. По техспецификации результаты должны объявить на следующий день, но их опубликовали 10 июня. В протоколе указали неверные данные. Когда по предметно складывали баллы, результаты общего балла были ошибочные. 11 июня вышел второй протокол. Мы с учителями сели, стали проверять результаты. Снова нашли множество ошибок, — объяснила родителям Аягоз Хамзина.

По словам родителей, в школу-лицей №11 сдавали экзамен около 500 человек, в IT-лицей более двухсот учеников. Руководитель управления образования ЗКО Елдос Сафуллин считает, что в этой ситуации нужно создать комиссию и разбираться, при этом не нарушая конституционные права детей.

— В данной ситуации родители разделились на три группы, первая это те, дети которых успешно сдали экзамен. Они считают, что весь процесс провели справедливо и требуют результаты экзаменов считать правомерным. Вторая группа родителей, которые заявляют, что экзамены прошли не честно. Якобы по месенджеру гуляли фотографии с экзаменационными заданиями. Они говорят, что была утечка информации. Третья группа, это родители тех детей, которые вовсе не получили оповещения о проведении экзамена. Они просто не попали на экзамен и остались за бортом. Они требуют повторного экзамена. Нам сложно найти решение и удовлетворить все категории, - говорит руководитель управления образования ЗКО.

Он отметил, что на подрядную организацию подали в суд, у них были нарушения при проведении экзаменов.

— У некоторых учеников были завышены или снижены необоснованно баллы. Это выявили при ручной проверке. Директор лицея №11 озвучила, что расхождения по результатам у 160 детей. Они стремятся к справедливости и не могут принять такие результаты. Это же будет некачественный отбор. Потом как нам требовать качество знаний от учеников, — говорит Елдос Сафуллин.

Главный педагог области считает, что несколько раз проводить тестирование одним и тем же детям сложно. Это эмоциональная нагрузка. Те дети, которые поступили честно, пересдавать экзамены не будут.