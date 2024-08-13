Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на пресс-конференции в правительстве 13 августа предложил закрыть тему утильсбора в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Канат Шарлапаев отметил, что вопрос утильсбора был неоднократно рассмотрен.

— Были многочисленные заседания. Вся аргументация, которая была приведена инициаторами петиции, на законных основаниях была опровергнута. И государственные органы коллективно в рамках рабочей группы приняли по этому вопросу решение. Больше у меня комментариев по этому вопросу не будет. И непроверенные утверждения псевдоэкспертов или людей, которые продолжают манипулировать этой темой, я комментировать не буду, — заявил он.

Шарлапаев отметил, что считает неправильным комментировать ситуацию, которая закончилась принятием официального решения.

— Есть законодательство, есть закон, и в рамках законодательного рассмотрения петиции решение уже было вынесено, поэтому я комментировать принятое коллективное решение государственных органов не могу. Я предлагаю этот вопрос уже закрыть и никаких комментариев по этому поводу мы давать уже больше не будем. Я еще раз говорю, что вопросы утилизационного сбора мы уже больше не комментируем, потому что официально свою позицию государственные органы по этому поводу уже высказали, — резюмировал министр.

19 июля было вынесено решение касательно петиции против утильсбора. В Министерстве промышленности и строительства Казахстана не нашли оснований для его отмены.