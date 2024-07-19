Утильсбор в Казахстане отменять не будут

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев заявил, что петиция об отмене утильсбора не будет удовлетворена, передает Bes.media.

- Министерством промышленности и строительства, другими государственными органами и общественными активистами была создана специальная рабочая группа по рассмотрению петиции по вопросам утильсбора и первичной регистрации. При рассмотрении петиции были соблюдены все требования законодательства. По итогам общественных слушаний было принято решение отказать в удовлетворении петиции, – заявил министр.

24 мая стало известно, что петиция, призывающая отменить действующий сбор на утилизацию автомобилей и первичную регистрацию ввезённых авто, набрала более 50 тысяч подписей и была отправлена для рассмотрения в министерство промышленности и строительства, которое создало рабочую группу для рассмотрения предложений.

По мнению инициаторов, введение утильсбора в РК в 2016 году привело к увеличению цен на транспортные услуги, товары народного потребления и жильё, что негативно сказалось на автомобилестроении и производстве строительной и сельскохозяйственной техники.

Первый вице-премьер Роман Скляр считает, что вопрос стал слишком политизированным. Он заявил, что "различные люди сознательно работают против собственной страны, против собственной промышленности".



