Сегодня на территории Атырау функционирует 3 741 камера видеонаблюдения. В том числе с помощью программ «Таргетай», «Интеграция-Сергек» и камеры «Сергек», действующие в ЦОУ, выявляются различные правонарушения.
- На 37 интеллектуальных перекрестках установлено 52 камеры видеонаблюдения системы Interceptor с функцией обнаружения автомобилей по государственным номерам. Через систему Interceptor с начала года выявлены 2215 должников с непогашенными административными штрафами, 437 автомобилей припаркованы на специальной стоянке, с 1778 водителей автомобилей взысканы штрафы, - рассказал начальник Центра оперативного управления Аскар Атамкулов.