18 июля на площади Первого Президента был проведен рейд, направленный на борьбу со стихийной торговлей и нелегальных развлекательных услуг. В рейде участвовали представители администрации города, департамента полиции ЗКО и санитарно-эпидемиологического надзора. Об этом в городском акимате.

— Жители города часто жалуются на ситуацию на этой площади. Люди без разрешения продают напитки и еду, оказывают развлекательные услуги в зоне отдыха и прогулок. Согласно действующему законодательству, на улицах города запрещено торговать и оказывать услуги, для этого есть специальные места, — сказано в сообщении.

По информации акимата Уральска, компетентные органы выносят уведомления предпринимателям, которые занимались незаконной торгово-развлекательной деятельностью на площади. Сам рейд продлится еще несколько дней. У тех, кто проигнорирует предупреждение, будут конфисковывать имущество.

Напомним, что в прошлом году уже проходили подобные мероприятия. Площадь освободили от торговцев, но они вернулись на место через пару дней, а некоторые разместились в соседнем дворе.