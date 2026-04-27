Данные казахстанцев покупали микрофинансовые организации и коллекторы.

В марте комитет национальной безопасности при координации органов прокуратуры провёл операцию в Астане и Алматы. Силовики пресекли деятельность группы лиц, которую подозревают в незаконном сборе и распространении персональных данных граждан Казахстана.

По данным следствия, участники группы получали информацию незаконным путём и продавали её через интернет. Среди покупателей, как отмечается, были представители микрофинансовых и коллекторских организаций, а также частные лица.

Во время обысков изъяты компьютеры, электронные носители информации, крупная сумма денег и другие вещественные доказательства.

По факту начато досудебное расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Иные подробности дела в КНБ разглашать не стали.