20 апреля около часа ночи в селе Чемолган неизвестный мужчина проник в частный дом, сняв москитную сетку с окна, после чего направился в комнату хозяйки. Там он напал на женщину и избил её, сообщает Mgorod News со ссылкой на телеграм-канал «Криминальный Казахстан».

В момент происшествия в доме находились дочь пострадавшей и её супруг. Зятю удалось обезвредить нападавшего до приезда полиции.

По словам родственников, женщина проживает одна, а дети навещают её по выходным. В тот день дочь с мужем остались у неё. Ранее семья не была знакома с нападавшим, однако его родственница проживает по соседству. Конфликтов между ними не было, при этом близкие считают, что действия злоумышленника могли быть целенаправленными.

Как утверждают родные, сотрудники полиции прибыли на место примерно через два часа после вызова. После задержания мужчину вскоре отпустили, квалифицировав произошедшее как кражу.

Семья заявляет, что делу не дали должного хода. Позже, по их словам, стало известно, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности.Родственники опасаются за свою безопасность и просят компетентные органы провести тщательную проверку и дать правовую оценку случившемуся.