В Костанайской и Актюбинской областях выявили опасные сорняки.

Во время фитосанитарного мониторинга импортной продукции в Казахстане выявлены случаи заражения подкарантинных грузов опасными сорными растениями. Нарушения зафиксированы в Костанайской и Актюбинской областях.

Специалисты Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК своевременно предотвратили ввоз заражённых партий продовольственного ячменя и семян гуара.

Так, в Узункольском районе Костанайской области при повторной проверке партии семян гуара в 3 тонны, поступившей из России, инспекторы обнаружили признаки заражения карантинными объектами. Лабораторная экспертиза подтвердила наличие амброзии полыннолистной - одного из самых опасных сорняков.

Аналогичное нарушение выявили и в Актюбинской области. При проверке партии продовольственного ячменя весом 50 тонн, ввезённой из Башкортостана, специалисты обнаружили заражение карантинными объектами.

Экспертиза показала наличие сразу двух видов амброзии - полыннолистной и трёхраздельной.

По обоим фактам составлены административные протоколы, материалы направлены в суд.

Отметим, что амброзия считается особо опасным карантинным сорняком. Она истощает почву и снижает урожайность сельхозкультур. Кроме того, пыльца растения вызывает сильные аллергические реакции и представляет угрозу для здоровья людей.