Израиль идёт на сближение: в Астане готовятся к визиту президента Израиля

Президент Израиля Ицхак Герцог посетит Казахстан с официальным визитом 27–28 апреля. Об этом стало известно из распоряжения премьер-министра Олжаса Бектенова. Визит пройдёт на государственном уровне с участием официальных делегаций, сообщает Mgorod News.

В Астане в преддверии визита на улицах уже вывесили флаги Казахстана и Израиля.

Ранее по инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе беседы стороны отметили положительную динамику двустороннего сотрудничества и подтвердили намерение развивать его в дальнейшем. Также была достигнута договорённость о поддержании активного диалога, включая организацию визитов на высшем уровне.