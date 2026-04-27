В Атырау спасатели вытащили из воды девочку, которая прыгнула с пешеходного моста через реку Урал. Сообщение о происшествии поступило на пульт "112" сегодня, 27 апреля. Об этом сообщили в ДЧС региона.

На место сразу выехали спасатели на скоростной лодке Marlin из ближайшего подразделения, расположенного на берегу реки. Преодолев около 4 километров, они прибыли к месту всего за несколько минут.

В воде спасатели обнаружили девушку. Течение уже унесло её примерно на 800 метров от моста. Один из спасателей прыгнул в реку и удерживал её на плаву до прибытия помощи. Затем коллеги бросили спасательный круг и подняли обоих на борт лодки.

Пострадавшую, 15-летнюю девочку, доставили на берег и передали медикам. Ей оказывается необходимая помощь.