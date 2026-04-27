В Уральске на дороге в сторону аэропорта камеры центра оперативного управления зафиксировали грубые нарушения ПДД со стороны двух девушек.

По данным полиции, во время движения водитель автомобиля совершал опасные манёвры и выезжал на встречную полосу. Ситуацию усугубило поведение пассажирки, которая высовывалась из окна и пользовалась мобильным телефоном.

Такие действия, отмечают правоохранители, создают реальную угрозу безопасности на дороге и могут привести к тяжёлым последствиям. На девушек составили административные протоколы.

В департаменте полиции ЗКО напомнили, что грубые нарушения ПДД напрямую угрожают жизни всех участников дорожного движения и даже небольшая ошибка за рулём может привести к трагедии.