Никаких законов о том, что с 1 мая рыбачить можно только с удостоверением, не было.

В социальных сетях распространилась информация о том, что с 1 мая 2026 года вводиться обязательное получение удостоверения рыбака для любительских рыбалок. Сам документ бесплатный, но для получения нужно сдать два экзамена.

В управлении рыбной инспекции региона сообщили, что никаких законодательных актов о введении удостоверений или экзаменов для рыболовов любителей не было.

Напомним, что начался сезон нереста. Поэтому с 13 мая по 15 июня нельзя ловить рыбу на реке Жайык. А с 1 мая по 31 мая и в других водоемах. С 1 апреля по 15 июня запрещено ловить раков.