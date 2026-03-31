С начала апреля нельзя ловить раков, с середины - рыбу.

Управление рыбной инспекции региона объявило о начале сезона нереста. Чтобы дать рыбе спокойно отнереститься, в регионе временно запретили ловлю с использованием непромысловых снастей.

Запрет на реке Жайык со всеми её пойменными водоёмами (старицы, разливы, потоки, узеки) действует с 13 мая по 15 июня.

На других водоёмах нельзя ловить рыбу с 1 мая по 31 мая. Также с 1 апреля по 15 июня в ЗКО нельзя ловить раков.

Напомним, что с 13 мая начнет действовать запрет на ночную рыбалку. Почему её запретили - ответили в рыбинспекции области.