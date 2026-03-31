К поискам также подключили военных.

Четвероклассник школы поселка Сарыжар Мартукского района Мансур Саматов пропал 29 марта. Сообщение об этом в райотдел полиции поступило в тот же день вечером. Предполагают, что ребенок мог упасть в воду.

Поиски продолжаются уже третьи сутки. В операции задействованы сотрудники полиции, спасатели и водолазы МЧС РК, а также военнослужащие и местные жители.

Территорию обследуют с воздуха с помощью беспилотников с тепловизорами, задействована спецтехника и вертолёт. Кроме того, поиски ведутся на воде - в пойме реки Илек работают катера.

Поисковая операция не прекращается. В департамент полиции Актюбинской области призвали родителей быть внимательнее и не оставлять детей без присмотра.