Четвероклассник школы поселка Сарыжар Мансур Саматов пропал 29 марта. Сообщение об этом в Мартукский райотдел полиции поступило в тот день вечером. Предполагают, что ребенок мог упасть в воду. Его поисками вторые сутки занимаются сотрудники полиции, кинологи с собаками, спасатели, в их числе водолазы, задействованы дроны с тепловизорами, спецтехника и вертолет Казавиаспас МЧС. К поискам ребенка привлечены местные жители, военнослужащие и волонтеры. На реке Илек организовано патрулирование на катерах. В ДЧС Актюбинской области рассказали, что Илек находится в 5 километрах от Сарыжара. Три водолазные группы МЧС выполнили уже 23 погружения, обследовали порядка 550 метров акватории, с применением пяти плавсредств провели обследование участка реки протяжённостью до 45 километров от места происшествия до села Саржансай, по обеим сторонам береговой линии ведутся пешие поиски, на вечер 30 марта обследовано порядка 20–22 километров прибрежной территории, но ребенок пока не найден.

В акимате сельского округа рассказали, что мальчик играл с детьми возле речки. Вода в ней поднялась, течение в Илеке сильное, его могло унести. Поиски мальчика продолжаются.