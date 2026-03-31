Адрес изменится с 1 апреля.

Филиал Государственной корпорации "Правительство для граждан" сообщил о новых режимах работы центров обслуживания населения (ЦОН) в Уральске с 1 апреля.

ЦОН №1 по адресу ул. Жамбыла, 81 будет работать по дежурному графику: с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 без перерыва на обед, в субботу - с 9:00 до 13:00.

ЦОН №2 по адресу ул. Исатая-Махамбета, 84 переходит на обычный график: будние дни с 9:00 до 18:00, суббота и воскресенье - выходные.

Напомним, дежурный специализированный ЦОН на ул. Жангир хана, 160 продолжает работу без изменений: с понедельника по пятницу до 18:00, выдача готовых документов - до 20:00, в субботу - с 9:00 до 12:00, выдача документов —- до 13:00.

Жителям рекомендуют учитывать новые часы работы при планировании визита в ЦОН.