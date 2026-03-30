О том, как часто стоит расчесывать волосы, рассказали эксперты.

Привычка расчесывать волосы по сто раз в день, пришедшая к нам из советского прошлого и древнекитайской медицины, оказалась не только бесполезной, но и травматичной. Как сообщает LadyMail, современные трихологи и стилисты советуют пересмотреть этот ритуал, чтобы не остаться с поломанными прядями вместо густой шевелюры.

Почему цифра "100" - это ловушка

Истоки метода уходят в древность: когда-то считалось, что интенсивное расчесывание "чистит" сосуды мозга. Позже закрепилось убеждение, что это стимулирует луковицы. На деле же густота волос зависит от генетики, гормонов и питания, а не от количества контактов с гребнем. Эксперты предупреждают: избыточное трение лишь растягивает волосяной стержень и провоцирует сечение кончиков.

Оптимальный режим для здоровья волос - бережное расчесывание два-три раза в день. Вместо многократных взмахов стилисты рекомендуют ручной массаж кожи головы. Он гораздо эффективнее улучшает кровообращение, не повреждая при этом структуру самого волоса.

Главные ошибки: мокрые пряди и "стирка" головы

Технолог бренда Keralex Юлия Никитина подчеркивает: здоровье волос начинается в душе. Распространенная ошибка - тереть само полотно волос во время мытья. Правильно вспенивать шампунь только на коже головы, позволяя пене стекать по длине. Это минимизирует спутывание, а значит, вам не придется "выдирать" колтуны после сушки.

Критически важно учитывать тип волос при выборе момента для расчесывания. Прямые волосы лучше распутывать только сухими, так как во влажном состоянии они становятся слишком эластичными и легко рвутся. Вьющиеся же локоны, напротив, требуют внимания, пока они мокрые - сухая расческа превратит кудри в бесформенное облако.

Гид по материалам: от дерева до карбона

Выбор инструмента - это 50% успеха. Пластмассовые расчески с острыми зубьями считаются самыми агрессивными: они царапают кожу и электризуют пряди. Если вы ищете бюджетный вариант, лучше заменить пластик на силикон, который мягко скользит по волосам.

Для сухих волос идеальным решением станет натуральная щетина - она работает как природный кондиционер, распределяя кожный себум по всей длине. Жирным волосам подойдут деревянные гребни с крупными зубьями. Самым долговечным и профессиональным вариантом эксперты называют карбоновые расчески (сплав резины и графита) - они не только прочны, но и полностью снимают статическое электричество.